«Челси» сделает ещё одну попытку по подписанию Кунде

«Челси» сделает ещё одну попытку по подписанию защитника «Севильи» Жюля Кунде. Новое руководство клуба дало добро на проведение сделки.

Представители «Челси» уже связались с агентом футболиста, сообщают испанские СМИ. Ожидается, что «Севилья» готова будет отпустить игрока за сумму в размере 60 миллионов евро. В последнее время «Севилья» попала в небольшой кризис, но, несмотря на это, игра защитника продолжает оставлять хорошее впечатление.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 29 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.