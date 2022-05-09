Холанн уведомил боссов «Боруссии» о своём уходе

Норвежский нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн уже уведомил руководителей дортмундской команды о своём уходе в летнее трансферное окно.

По информации Sky Sport, 21-летний норвежский футболист уже уведомил боссов дортмундского клуба о том, что этим летом он точно перейдёт в другую команду. Напомним, что по слухам Холанн уже договорился о контракте с «Манчестер Сити». «Горожане» активируют опцию выкупа игрока за 75 миллионов евро.

В этом сезоне Эрлинг Холанн провёл в немецкой лиге 23 матча, в которых забил 21 гол и сделал семь результативных передач.