Сен-Максимен не собирается покидать «Ньюкасл»

Французский полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен рассказал журналистам о том, что не собирается в ближайшее время покидать английскую команду.

Сен-Максимен сказал, что он не собирается уходить из «Ньюкасла», ведь здесь он чувствует себя комфортно. Француз отметил, что в английском клубе он обрёл уверенность в своих силах, так что он благодарен «сорокам» и из-за этого будет проявлять к команде лояльность, хотя многие вещи могут измениться.

Напомним, что в этом сезоне Аллан Сен-Максимен провёл в английском чемпионате 33 поединка, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.