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«Тоттенхэм» летом планирует подписать полузащитника «Вероны»

09 Мая 2022 • 11:38 Комментировать

Руководители лондонского «Тоттенхэма» хотят летом подписать чешского полузащитника «Вероны» Антонина Барака.

По информации Inside Futbol, лондонская команда очень хочет в летнее трансферное окно подписать 27-летнего чешского футболиста, которым также интересуются несколько клубов из Серии А и Бундеслиги. Стоит отметить, что действующее соглашение Барака с «Вероной» рассчитано до лета 2024 года. До этого Антонин защищал цвета «Удинезе».

В этом сезоне Антонин Барак провёл в итальянской лиге 29 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Верона Антонин Барак
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