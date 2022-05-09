«Тоттенхэм» летом планирует подписать полузащитника «Вероны»

Руководители лондонского «Тоттенхэма» хотят летом подписать чешского полузащитника «Вероны» Антонина Барака.

По информации Inside Futbol, лондонская команда очень хочет в летнее трансферное окно подписать 27-летнего чешского футболиста, которым также интересуются несколько клубов из Серии А и Бундеслиги. Стоит отметить, что действующее соглашение Барака с «Вероной» рассчитано до лета 2024 года. До этого Антонин защищал цвета «Удинезе».

В этом сезоне Антонин Барак провёл в итальянской лиге 29 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и четырьмя ассистами.