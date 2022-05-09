Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола сказал, как собирается решить проблему с травмированными защитниками

09 Мая 2022 • 10:56 Комментировать

Испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал журналистам о том, как он собирается справиться с проблемой, которая возникла из-за большого числа травмированных защитников.

Гвардиола сказал, что теперь ещё больше повысится значимость опытного бразильского полузащитника Фернандиньо, который, как и Родри, способен сыграть в обороне. Испанский специалист отметил, что есть ещё несколько талантливых игроков из академии, так что «горожане» должны справиться с этой неприятностью.

Напомним, что до этого стало известно о том, что Рубен Диаш, Кайл Уокер и Джон Стоунс из-за травм не сыграют в оставшихся встречах этого сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фернандиньо Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Родри Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
11:22 · Англия. Премьер-лига
Холанн отказал «Реалу» и «Барселоне» ради «Манчестер Сити»
11:05 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа: «Счастлив быть в «Арсенале» и помогать команде»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола сказал, как собирается решить проблему с травмированными защитниками
10:45 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» интересуется 18-летним защитником «Абердина»
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» сможет купить Рафинью по сниженной цене
10:26 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Тоттенхэм» рассматривал приобретение Диаса зимой»
10:19 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард похвалил игру Миколенко
10:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отказалась от идеи возвращения Бельерина
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рассматривает возможность покупки де Брёйне
09:43 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд сделал втык Рангнику 1
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен подписать Стерлинга
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» очень хочет подписать полузащитника «Марселя»
09:33 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа ответил на вопрос о будущем в «Арсенале»
09:31 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» включился в борьбу за Лангле
09:30 · Англия. Премьер-лига
Бывший тренер ПСВ и «Твенте» отказался быть помощником Эрика тен Хага в «МЮ»
Все новости
Рекомендуем