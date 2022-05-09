Гвардиола сказал, как собирается решить проблему с травмированными защитниками

Испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал журналистам о том, как он собирается справиться с проблемой, которая возникла из-за большого числа травмированных защитников.

Гвардиола сказал, что теперь ещё больше повысится значимость опытного бразильского полузащитника Фернандиньо, который, как и Родри, способен сыграть в обороне. Испанский специалист отметил, что есть ещё несколько талантливых игроков из академии, так что «горожане» должны справиться с этой неприятностью.

Напомним, что до этого стало известно о том, что Рубен Диаш, Кайл Уокер и Джон Стоунс из-за травм не сыграют в оставшихся встречах этого сезона.