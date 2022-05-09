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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» сможет купить Рафинью по сниженной цене

09 Мая 2022 • 10:43 Комментировать

«Барселона» сможет купить полузащитника «Лидса» Рафинью Диаса по сниженной цене, если английский клуб не сможет удержаться в АПЛ.

Информация об интересе к Рафиньи со стороны «Барселоны» поступала последние несколько месяцев. Сам футболист неоднократно заявлял, что хочет перебраться в каталонский клуб. Переход станет более вероятным, если «Лидс» не сможет сохранить место в АПЛ, сообщает Mundo Deprtivo. В этом случае цена на футболиста снизится почти вдвое – до 25 миллионов евро.

В этом сезоне Рафинья провел в АПЛ 32 игры, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Барселона Рафинья Диас
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