«Барселона» сможет купить Рафинью по сниженной цене

«Барселона» сможет купить полузащитника «Лидса» Рафинью Диаса по сниженной цене, если английский клуб не сможет удержаться в АПЛ.

Информация об интересе к Рафиньи со стороны «Барселоны» поступала последние несколько месяцев. Сам футболист неоднократно заявлял, что хочет перебраться в каталонский клуб. Переход станет более вероятным, если «Лидс» не сможет сохранить место в АПЛ, сообщает Mundo Deprtivo. В этом случае цена на футболиста снизится почти вдвое – до 25 миллионов евро.

В этом сезоне Рафинья провел в АПЛ 32 игры, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.