Лэмпард похвалил игру Миколенко

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался по поводу игры украинского защитника «ирисок» Виталия Миколенко.

Лэмпард заявил, что в поединке с «Лестером» его команда достойно сражалась и проявила характер. Тренер отметил, что он очень доволен игрой Миколенко, ведь украинский футболист отметился забитым мячом и проделал большой объём работы. Английский специалист добавил, что гордится украинцем, который, несмотря на все события, старается сосредоточиться на футболе.

Напомним, что «Эвертон» переиграл «Лестер» со счётом 2:1. Виталий Миколенко в этом сезоне провёл в английском чемпионате десять поединков и отметился одним забитым мячом.