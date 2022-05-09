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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард похвалил игру Миколенко

09 Мая 2022 • 10:19 Комментировать

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался по поводу игры украинского защитника «ирисок» Виталия Миколенко.

Лэмпард заявил, что в поединке с «Лестером» его команда достойно сражалась и проявила характер. Тренер отметил, что он очень доволен игрой Миколенко, ведь украинский футболист отметился забитым мячом и проделал большой объём работы. Английский специалист добавил, что гордится украинцем, который, несмотря на все события, старается сосредоточиться на футболе.

Напомним, что «Эвертон» переиграл «Лестер» со счётом 2:1. Виталий Миколенко в этом сезоне провёл в английском чемпионате десять поединков и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Виталий Миколенко
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