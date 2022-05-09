«Манчестер Юнайтед» придумал наказание для Роналду из-за невыхода в Лигу чемпионов

Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается наказать игроков команды за провальное выступление в нынешнем сезоне. Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Mail.

Как информирует источник, ведущие футболисты команды будут лишены 25% оклада. Главная причина сокращения заработной платы – непопадание «красных дьяволов» в Лигу чемпионов.

Например, оклад звездного португальца Криштиану Роналду будет уменьшен с 385 тысяч фунтов в неделю до 288 тысяч.

У «Манчестер Юнайтед» остался всего один матч в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. Команда уже не сможет подняться выше шестого места.

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