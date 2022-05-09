«Барселона» рассматривает возможность покупки де Брёйне

«Барселона» рассматривает возможность покупки полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне. Однако, уточняется, что переход может не состоятся из-за финансовых проблем каталонского клуба.

В последнее время участились сообщения о том, что «Барселону» может покинуть голландский полузащитник Френки де Йонг, которого связывают с переходом в АПЛ. Руководство каталонского клуба заявило, что не будет удерживать игрока, если поступит достойное предложение.

В связи с этим, «Барселона» ищет потенциальную замену. Ранее сообщалось, что клуб присматривается к Верратти из «ПСЖ». Также каталонцы рассматривают переход де Брёйне из «Манчестер Сити», сообщает Mundo Deportivo.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 27 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.