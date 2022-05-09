Фердинанд сделал втык Рангнику

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд отреагировал на критические высказывания Ральфа Рангника о трансферной политике манкунианцев.

«Мне надоело слушать Рангника. В «Юнайтед» никогда не выставляли грязное белье на всеобщее обозрение. Проблемы нужно обсуждать внутри коллектива.

Ладно бы Рангник ушел и начал это говорить, но он же по-прежнему в команде. Это неправильно с его стороны», - цитирует Рио портал Goal.com.

Рангник освободит пост главного тренера «красных дьяволов» по окончании сезона. Вместо немца команду будет тренировать голландец Эрик тен Хаг.