Нкетиа ответил на вопрос о будущем в «Арсенале»

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа ответил на вопрос представителей СМИ относительно своего будущего в клубе.

«Мое будущее? Все решится в ближайшее время. Я пока не акцентирую свое внимание на этом, ведь еще четыре матча впереди. Хочу отдать все силы ради успеха команды, после чего сяду и хорошо подумаю», - цитирует футболиста Sky Sports.

Напомним, что контракт Нкетиа с «канонирами» истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги 22-летний нападающий отметился четырьмя забитыми мячами в 18 проведенных встречах.