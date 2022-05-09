«Эвертон» включился в борьбу за Лангле

«Эвертон» включился в борьбу за защитника «Барселоны» Клемана Лангле. Каталонский клуб готов продать игрока в летнее межсезонье.

Ранее была информация, что главный тренер «Барселоны» Хави не рассматривает французского защитника, как важного для команды, и, по всей видимости, каталонцы не будут препятствовать переходу.

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард планирует усилить линию обороны команды. Лангле является одной из целей клуба в будущее трансферное окно, сообщает Fichajes.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 18 матчей и отдал 1 результативную передачу.