«Ювентус» готов предложить Артура в обмен на Парти

«Ювентус» готов предложить Артура в обмен на полузащитника «Арсенала» Томаса Парти.

Туринский клуб в летнее межсезонье планирует усилить центр полузащиты и Парти является одной из целей команды. В свою очередь, «Арсенал» интересовался Артуром еще в зимнее трансферное окно.

Парти, несмотря на сложный дебютный сезон в «Арсенале», в этом году стал одним из ключевых игроков лондонского клуба. Главный тренер Микель Артета считает футболиста важной частью команды, но в последнее время между игроком и тренером возникли проблемы, сообщает AS.

В этом сезоне Парти провел в АПЛ 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.