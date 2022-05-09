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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» готов предложить Артура в обмен на Парти

09 Мая 2022 • 09:11 Комментировать

«Ювентус» готов предложить Артура в обмен на полузащитника «Арсенала» Томаса Парти.

Туринский клуб в летнее межсезонье планирует усилить центр полузащиты и Парти является одной из целей команды. В свою очередь, «Арсенал» интересовался Артуром еще в зимнее трансферное окно.

Парти, несмотря на сложный дебютный сезон в «Арсенале», в этом году стал одним из ключевых игроков лондонского клуба. Главный тренер Микель Артета считает футболиста важной частью команды, но в последнее время между игроком и тренером возникли проблемы, сообщает AS.

В этом сезоне Парти провел в АПЛ 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Томас Парти Артур Мело
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