Бекхэм высказался о провале «Манчестер Юнайтед»

Известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм, поигравший за сборную Англии и «Манчестер Юнайтед», высказался о провальном выступлении манкунианцев в сезоне-2021/2022. Команда завершила сезон без трофеев.

«Клубу определенно нужно что-то менять. Это был непростой сезон, но он уже закончен. Думаю, многие фанаты рады этому. Для «МЮ» это был длительный период взлетов и падений.

Поведение поклонников «Юнайтед» заслуживает уважения, ведь несмотря на неудачи команды, они все равно заполняют трибуны «Олд Траффорд. Это многое говорит о фанатах», - цитирует Дэвида Sky Sports.

Ранее «Зенит» посмеялся на провальным сезоном «Манчестер Юнайтед».