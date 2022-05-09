Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Фейеноорда» Маласиа может перебраться в Испанию

09 Мая 2022 • 08:52 Комментировать

Защитник «Фейноорда» Тирелл Маласиа может перебраться в Испанию. Игроком интересуется «Севилья».

Маласия является воспитанником молодежной академии голландского клуба. Он дебютировал в первой команде в сезоне 2017-18 годов и с тех пор стал основным игроком состава. В этом сезоне футболист сыграл ключевую роль в выходе голландского клуба в финал Лиги Европы. Интерес к футболисту проявляют «Севилья» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Calciomercato.

В этом сезоне Маласиа провел в чемпионате Голландии 32 матча, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Севилья Манчестер Юнайтед Тирелл Маласиа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
09:11 · Англия. Премьер-лига
Сразу три защитника «Манчестер Сити» выбыли до конца сезона
09:11 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов предложить Артура в обмен на Парти
08:53 · Англия. Премьер-лига
Бекхэм высказался о провале «Манчестер Юнайтед»
08:52 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Фейеноорда» Маласиа может перебраться в Испанию
08:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересуется Эдсоном Альваресом
08:42 · Англия. Премьер-лига
Два лондонских топ-клуба хотят подписать звезду « РБ Лейпцига»
08:36 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Надеемся пробиться в еврокубки»
08:36 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Атлетико»
08:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Реал» сразятся за одноклубника Головина
08:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Этот состав «Сити» - один из лучших в моей карьере»
08:04 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Ливерпуль выиграет Лигу чемпионов, он не будет возиться с «Реалом»
05:18 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, что ван Нистелрой покинул «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с Криштиану Роналду 2
02:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» официально объявит о переходе Холанна в ближайшие дни
02:20 · Англия. Премьер-лига
Роналду сообщил одноклубникам о намерении остаться в «МЮ» 1
00:11 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Судьба чемпионства ещё не решена, травма Диаша оставляет шансы «Ливерпулю»
Все новости
Рекомендуем