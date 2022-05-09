Защитник «Фейеноорда» Маласиа может перебраться в Испанию

Защитник «Фейноорда» Тирелл Маласиа может перебраться в Испанию. Игроком интересуется «Севилья».

Маласия является воспитанником молодежной академии голландского клуба. Он дебютировал в первой команде в сезоне 2017-18 годов и с тех пор стал основным игроком состава. В этом сезоне футболист сыграл ключевую роль в выходе голландского клуба в финал Лиги Европы. Интерес к футболисту проявляют «Севилья» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Calciomercato.

В этом сезоне Маласиа провел в чемпионате Голландии 32 матча, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.