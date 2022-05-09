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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два лондонских топ-клуба хотят подписать звезду « РБ Лейпцига»

09 Мая 2022 • 08:42 Комментировать

Французский полузащитник «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку в летнее трансферное окно может переехать в английский чемпионат.

По информации ВВС, 24-летний французский футболист этим летом, скорее всего, покинет немецкую команду. В услугах Нкунку очень заинтересованы лондонские клубы, а именно «Арсенал» и «Челси». Стоит отметить, что на полузащитника также претендуют «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и многие другие известные топ-команды.

В этом сезоне Кристофер Нкунку провёл в немецком чемпионате 33 матча, в которых отметился 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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