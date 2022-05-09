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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мойес: «Надеемся пробиться в еврокубки»

09 Мая 2022 • 08:36 Комментировать
Норвич
0:4
Вест Хэм
окончен

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что «Вест Хэм» будет бороться с за попадание в Лигу Европы в оставшихся турах АПЛ.

«Давайте будем честными - нам предстоит сыграть с «Манчестер Сити» и «Брайтоном», а «Брайтон» только что обыграл «Манчестер Юнайтед». Но мы снова в деле, снова сражаемся и пытаемся добыть шестое или седьмое место. Если повезет - мы сможем вернуться в Европу», - сказал Мойес после победы над «Норвичем» со счетом 4:0.

На данный момент «Вест Хэм» занимает седьмое место, отставая от «Манчестер Юнайтед» на три очка, но имея игру в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
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