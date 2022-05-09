Защитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Атлетико»

Руководители мадридского «Атлетико» летом попробуют подписать английского защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Уан-Биссаку.

По информации Todofichajes, 24-летний английский футболист может перейти в мадридскую команду. «Красные дьяволы» готовы летом отпустить защитника в «Атлетико» на правах аренды с правом возможного выкупа. Напомним, что действующее соглашение Уан-Биссаки с манкунианцами рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне Аарон Уан-Биссака провёл в английском чемпионате 20 поединков, но результативными действиями не отметился. До этого защитник выступал за «Кристал Пэлас».