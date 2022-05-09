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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» и «Реал» сразятся за одноклубника Головина

09 Мая 2022 • 08:30 Комментировать

Хавбек Орельен Чуамени, который подумывает об уходе из «Монако», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

По данным испанской прессы, в споре за игрока сойдутся мадридский «Реал», лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Лидером этой гонки в данный момент считается мерсисайдский клуб.

Срок действующего трудового договора Чуамени с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что Орельен является одноклубником российского полузащитника Александра Головина.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Орельен Чуамени
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