«Ливерпуль» и «Реал» сразятся за одноклубника Головина

Хавбек Орельен Чуамени, который подумывает об уходе из «Монако», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

По данным испанской прессы, в споре за игрока сойдутся мадридский «Реал», лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Лидером этой гонки в данный момент считается мерсисайдский клуб.

Срок действующего трудового договора Чуамени с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что Орельен является одноклубником российского полузащитника Александра Головина.