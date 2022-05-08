Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер готов вернуться и тренировать клуб АПЛ. По его словам, у него много предложений. В частности, к нему обращался «Бёрнли», но Сульшер хотел бы тренировать более амбициозный коллектив.

Однако какой, издание VG, репортеры которого поговорили с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед», не уточняет. Не исключено, что в следующем сезоне Сульшер действительно объявится в АПЛ.

Норвежец выступал в команде в конце 90-х годов прошлого года, забив один из двух легендарных голов в финале Лиги чемпионов 1999 года против «Баварии», а не так давно успел и потренировать клуб какое-то время, после чего был уволен в пользу Ральфа Рангника.