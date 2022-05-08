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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Женский «Челси» выиграл чемпионат Англии в третий раз кряду

08 Мая 2022 • 22:12 Комментировать

Женская команда «Челси» в третий раз подряд стала чемпионом Англии, это стало возможным после победы со счетом 4:2 над «Манчестер Юнайтед». Претендовавший на титул женский «Арсенал» также победил в последнем матче, 2:0 в игре с «Вест Хэмом», но этого не хватило - «пенсионерки» набрали 56 очков после 22 туров, в то время как «Арсенал» - лишь 55. Третье место досталось девушкам из «Манчестер Сити» - 47 очков, а четвертое - «Манчестер Юнайтед», 42 очка. На вылет отправилась женская команда «Бирмингема» - лишь 11 очков в 22 матчах.

Для женской команды «Челси» это уже третья победа кряду в чемпионате Англии, и пятая за последние шесть лет.

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окончен Лестер 1:2 Эвертон 2.60 3.30 2.75
окончен Норвич 0:4 Вест Хэм 4.50 3.80 1.78
окончен Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл 1.16 7.40 18.00
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