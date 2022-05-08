Женский «Челси» выиграл чемпионат Англии в третий раз кряду

Женская команда «Челси» в третий раз подряд стала чемпионом Англии, это стало возможным после победы со счетом 4:2 над «Манчестер Юнайтед». Претендовавший на титул женский «Арсенал» также победил в последнем матче, 2:0 в игре с «Вест Хэмом», но этого не хватило - «пенсионерки» набрали 56 очков после 22 туров, в то время как «Арсенал» - лишь 55. Третье место досталось девушкам из «Манчестер Сити» - 47 очков, а четвертое - «Манчестер Юнайтед», 42 очка. На вылет отправилась женская команда «Бирмингема» - лишь 11 очков в 22 матчах.

Для женской команды «Челси» это уже третья победа кряду в чемпионате Англии, и пятая за последние шесть лет.