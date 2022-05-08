Боуэн сделал 9 ассистов в нынешнем сезоне за «Вест Хэм»

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн в сегодняшнем матче чемпионата Англии против «Норвича» стал автором своей девятой голевой передачи в нынешнем розыгрыше турнира. Это является лучшим результатом игрока «Вест Хэма» с сезона-2015/16. Тогда 12 ассистами отличился полузащитник Димитри Пайе.

Ранее Боуэна связывали с возможным переходом в «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Англичанин своим выступлением в нынешнем сезоне привлёк внимание ведущих клубов страны.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Боуэн отметился 10 голами и 9 результативными передачами. Во всех турнирах англичанин забил 16 голов.