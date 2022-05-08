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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Боуэн сделал 9 ассистов в нынешнем сезоне за «Вест Хэм»

08 Мая 2022 • 16:26 Комментировать
Норвич
0:4
Вест Хэм
4.50 3.80 1.78
2-й тайм

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн в сегодняшнем матче чемпионата Англии против «Норвича» стал автором своей девятой голевой передачи в нынешнем розыгрыше турнира. Это является лучшим результатом игрока «Вест Хэма» с сезона-2015/16. Тогда 12 ассистами отличился полузащитник Димитри Пайе.

Ранее Боуэна связывали с возможным переходом в «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Англичанин своим выступлением в нынешнем сезоне привлёк внимание ведущих клубов страны.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Боуэн отметился 10 голами и 9 результативными передачами. Во всех турнирах англичанин забил 16 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Димитрий Пайе Джаррод Боуэн
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НОРВИЧ ВЕСТ ХЭМ
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Идет 83 минута Лестер 1:2 Эвертон 2.22 3.45 3.35
Идет 83 минута Норвич 0:4 Вест Хэм 4.40 3.75 1.82
08.05  18:30 Манчестер Сити ... Ньюкасл 1.21 7.20 14.00
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