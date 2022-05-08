Конте выдвинул ультиматум «Тоттенхэму»

Сотрудничество между итальянским специалистом Антонио Конте и лондонским «Тоттенхэмом» может завершиться в конце сезона-2021/2022.

Как стало известно журналистам La Gazzetta Dello Sport, тренер покинет английский коллектив, если не будет выполнено его условие. Конте требует от руководства усиления состава летом, чтобы побороться в следующем сезоне за титулы. Если руководство «шпор» проигнорирует призыв Антонио, итальянец уйдет из клуба.

52-летний специалист занял пост главного тренера «Тоттенхэма» в ноябре 2021 года. Его действующий трудовой договор с лондонцами истекает по окончании следующего сезона.