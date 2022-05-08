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«Тоттенхэм» может усилиться вратарём «Вест Бромвича»

08 Мая 2022 • 13:36 Комментировать

«Тоттенхэм» близок к подписанию вратаря «Вест Бромвича» Сэма Джонстона, сообщает Mirror.

По информации источника, в игроке был также заинтересован «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы отказались от этого трансфера, поэтому «шпоры» имеют пригласить голкипера в качестве свободного агента. Контракт Джонстона с его нынешним клубом истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.  

В текущем сезоне Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) 29-летний вратарь провёл 36 матчей, в которых пропустил 33 мяча и 15 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вест Бромвич Альбион Сэм Джонстон
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