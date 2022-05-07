Эриксен решил остаться в «Брентфорде»

Датский полузащитник Кристиан Эриксен, который пережил остановку сердца во время прошлогоднего чемпионата Европы, принял решение остаться в «Брентфорде». Футболист был вынужден покинуть миланский «Интер», так как итальянские законы не позволяли ему выступать в составе клуба с дефиблиллятором, и потому он перебрался в чемпионат Англии.

Интерес к нему начал проявлять и бывший клуб Эриксена, «Тоттенхэм», но сейчас, как уточняет TMW, футболист решил остаться в составе «Брентфорда».

Подробности нового соглашения пока что не сообщаются, и не исключено, что стороны еще даже не обсудили эти детали ввиду непростой ситуации, в которой оказался датский полузащитник.