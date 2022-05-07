Тренер «Брентфорда»: «Эриксен счастлив в клубе»

Главный тренер английского «Брентфорда» Томас Франк высказался о будущем Кристиана Эриксена после сегодняшней победы своей команды над «Саутгемптоном».

«Пчёлы» одержали крупную победу (3:0), а знаменитый датский полузащитник отметился голевой передачей.

«Он очень счастлив здесь и полностью удовлетворён жизнью в клубе, – приводит Sky Sports слова Франка на послематчевой пресс-конференции. – В «Брентфорде» он наслаждается футболом, ему здесь всё нравится, и, надеюсь, он решит остаться в команде по окончании сезона».

Контракт Эриксена с «Брентфордом» истекает в июне. Интерес к услугам 30-летнего игрока проявляют «Тоттенхэм» и другие представители АПЛ, однако сам Эриксен, как сообщается, склоняется к продлению соглашения со своим нынешним клубом.