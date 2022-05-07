Роналду впервые в карьере не сыграет в Лиге чемпионов, если не покинет «МЮ» летом

Криштиану Роналду впервые за всю свою карьеру проведёт сезон без Лиги чемпионов, если летом не найдёт себе новый клуб.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» потерпел сокрушительное поражение от «Брайтона» (0:4), лишившись математических шансов на попадание в зону Лиги чемпионов. За тур до конца чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 58 очков, в то время как у «Арсенала», идущего четвёртым, на пять баллов больше.

Таким образом, Криштиану Роналду – лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов – впервые за свою 20-летнюю карьеру не сыграет в главном еврокубковом турнире, если в предстоящее трансферное окно не покинет «Манчестер Юнайтед».