«Манчестер Юнайтед» - первая команда, которая пропустила по 4 мяча в одном сезоне от «Уотфорда» и «Брайтона»

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимает дома «Манчестер Юнайтед», и в этой игре «чайки» смогли забить в ворота прославленных гостей целых четыре мяча. При этом футболисты «Манчестер Юнайтед» пока что не забили ни одного гола. Это первый сезон, в котором«Манчестер Юнайтед» пропускает четыре мяча в одном матче как от «Брайтона», так и от «Уотфорда». Напомним, что неудачный матч с «Уотфордом» состоялся 20 ноября прошлого года и закончился крупным поражением «красных дьяволов» со счетом 1:4.

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