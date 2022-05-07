«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря дублю Лукаку, «Уотфорд» вылетел

В 35-м туре Премьер-лиги лондонский «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» (2:1). В начале второго тайма дублем с пенальти и с игры отметился Ромелу Лукаку, который нечасто играет в последнее время.
Поражение от «Кристал Пэлас» (0:1) приводит к вылету «Уотфорда» в Чемпионшип. В других матчах «Астон Вилла» одолела «Бёрнли» (3:1), а «Брентфорд» - «Саутгемптон» (3:0)
Протокол игры
|(1:0) Лукаку Ромелу 56'
|(2:0) Лукаку Ромелу 58'
|79' Тринкан Франсишку (2:1)
Менди Эдуар • Аспиликуэта Сесар 27' 87' ( Сарр Маланг ( 87') • Силва Тьяго • Рюдигер Антонио • Джеймс Рис II • Лофтус-Чик Рубен • Ковачич Матео • Алонсо Маркос 46' ( Ньигес Сауль ( 46') • Пулишич Кристиан • Лукаку Ромелу • Вернер Тимо
Запасные: Хаверц Кай • Баркли Росс • Зиеш Хаким • Кристенсен Андреас • Чалоба Трево • Аррисабалага Кепа • Маунт Мэйсон
Са Жозе • Боли Вийи • Коди Конор • Саисс Ромен 36' 71' ( Шикинью ( 71') • Хонни Кастро • Дендонкер Леандер • Невеш Рубен 77' ( Тринкан Франсишку ( 77') • Моутинью Жоау • 51'Аит-Нури Раян • Хименес Рауль • Нету Педру 45' 70' ( Хи-Чан Хван ( 70')
Запасные: Гомеш Тоти • Bruno Lage • Хувер Ки-Джана • Кандл Люк • Силва Фабио • Марсал Фернандо • Радди Джон
07 мая. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
Протокол игры
|(1:0) Янссон Понтус 13'
|(2:0) Висса Йоан 14'
|(3:0) Айер Кристоффер 79'
Райя Давид • Айер Кристоффер • Янссон Понтус • Бех Мадс • Генри Рико • Йенсен Матиас 87' ( Янг-Кумбз Натан ( 87') • Норгор Кристиан • Эриксен Кристиан • Мбеумо Брайан 81' ( Баптист Шендон ( 81') • Тони Айвен • Висса Йоан 69' ( Дасилва Джошуа ( 69')
Запасные: Жанвье Жульян • Лоссль Йонас • Стевенс Финли • Фосу Тарик • Янельт Витали • Расмуссен Мадс
Форстер Фрейзер • Уокер-Питерс Кайл • Беднарек Ян • Салису Мохаммед • Перро Ромен • Армстронг Стюарт 83' ( Ромеу Ориоль ( 83') • Уорд-Праус Джеймс • Диалло Ибраима 17' 64' ( Эльюнусси Мохамед ( 64') • Редмонд Натан • Армстронг Адам • Броя Армандо
Запасные: Валери Ян • Маккарти Алекс • Адамс Че • Телла Нейтан • Лонг Шейн • Лянко Войнович
07 мая. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
Протокол игры
|(1:0) Заха Уилфрид 31'
Батлэнд Джек • Клайн Натаниэль • Андерсен Йоаким • Гехи Марк 73' ( Митчелл Тайрик ( 73') • Уорд Джоэл • Галлахер Конор 63' ( Шлупп Джеффри ( 63') • Хьюз Уилл • 64'Эзе Эберечи • Олисе Майкл • Эдуар Одсонн • Заха Уилфрид 83' ( Матета Жан-Филипп ( 83')
Запасные: Миливоевич Лука • Томкинс Джеймс • Куйяте Шейку • Бентеке Кристиан • Айю Джордан • Мэттьюз Реми
Фостер Бен • Фемения Кико • Каткарт Крейг • Самир Каэтано 78' ( Трост-Эконг Виллиам ( 78') • Камара Ассан 16' • 69'Сиссоко Мусса • Каембе Эдо • Клеверли Том 52' ( Сема Кен ( 52') • Сарр Исмаила • Кинг Джошуа • Деннис Эммануэль 73' ( Масина Адам ( 73')
Запасные: Гослинг Дэн • Этебо Огенекаро • Нгакиа Джереми • Кабаселе Кристиан • Калу Самуэль • Бахманн Даниэль
07 мая. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
Протокол игры
|7'Ингс Дэнни (0:1)
|31'Буэндия Эмилиано (0:2)
|52'Уоткинс Олли (0:3)
Поуп Ник•Робертс Коннор II•Коллинз Натан•Тарковски Джеймс 47' (Лонг Кевин ( 47') •Тэйлор Чарли•Макнил Дуайт•Корк Джек•Браунхилл Джош • 69'Леннон Аарон 66' (Корне Максвелл ( 66') •Вегхорст Ваут•Барнс Эшли 72' (Питерс Эрик ( 72')
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти•Конса Эзри•Мингс Тайрон•Динь Люка • 21'Соарес Дуглас•Чамберс Калум 68' (Чуквуэмека Карни ( 68') •Макгинн Джон•Буэндия Эмилиано 79' (Коутиньо Филиппе ( 79') •Уоткинс Олли • 45'Ингс Дэнни 74' (Янг Эшли ( 74')
07 мая. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).