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«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря дублю Лукаку, «Уотфорд» вылетел

07 Мая 2022 • 18:55 Комментировать (2)
Бёрнли
1:3
Астон Вилла
окончен

В 35-м туре Премьер-лиги лондонский «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» (2:1). В начале второго тайма дублем с пенальти и с игры отметился Ромелу Лукаку, который нечасто играет в последнее время.

Поражение от «Кристал Пэлас» (0:1) приводит к вылету «Уотфорда» в Чемпионшип. В других матчах «Астон Вилла» одолела «Бёрнли» (3:1), а «Брентфорд» - «Саутгемптон» (3:0)

Протокол игры 
Челси 2:1Вулверхэмптон
(1:0) Лукаку Ромелу 56'   
(2:0) Лукаку Ромелу 58'   
  79' Тринкан Франсишку (2:1)
Менди Эдуар  Аспиликуэта Сесар   27'   87' (Сарр Маланг (   87' Силва Тьяго  Рюдигер Антонио  Джеймс Рис II  Лофтус-Чик Рубен  Ковачич Матео  Алонсо Маркос   46' (Ньигес Сауль (   46' Пулишич Кристиан  Лукаку Ромелу  Вернер Тимо
Запасные: Хаверц Кай  Баркли Росс  Зиеш Хаким  Кристенсен Андреас  Чалоба Трево  Аррисабалага Кепа  Маунт Мэйсон
Са Жозе  Боли Вийи  Коди Конор  Саисс Ромен   36'   71' (Шикинью (   71' Хонни Кастро  Дендонкер Леандер  Невеш Рубен   77' (Тринкан Франсишку (   77' Моутинью Жоау   51'  Аит-Нури Раян  Хименес Рауль  Нету Педру   45'   70' (Хи-Чан Хван (   70')
Запасные: Гомеш Тоти  Bruno Lage  Хувер Ки-Джана  Кандл Люк  Силва Фабио  Марсал Фернандо  Радди Джон
 07 мая. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
Протокол игры 
Брентфорд 3:0Саутгемптон
(1:0) Янссон Понтус 13'   
(2:0) Висса Йоан 14'   
(3:0) Айер Кристоффер 79'   
Райя Давид  Айер Кристоффер  Янссон Понтус  Бех Мадс  Генри Рико  Йенсен Матиас   87' (Янг-Кумбз Натан (   87' Норгор Кристиан  Эриксен Кристиан  Мбеумо Брайан   81' (Баптист Шендон (   81' Тони Айвен  Висса Йоан   69' (Дасилва Джошуа (   69')
Запасные: Жанвье Жульян  Лоссль Йонас  Стевенс Финли  Фосу Тарик  Янельт Витали  Расмуссен Мадс
Форстер Фрейзер  Уокер-Питерс Кайл  Беднарек Ян  Салису Мохаммед  Перро Ромен  Армстронг Стюарт   83' (Ромеу Ориоль (   83' Уорд-Праус Джеймс  Диалло Ибраима   17'   64' (Эльюнусси Мохамед (   64' Редмонд Натан  Армстронг Адам  Броя Армандо
Запасные: Валери Ян  Маккарти Алекс  Адамс Че  Телла Нейтан  Лонг Шейн  Лянко Войнович
 07 мая. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
Протокол игры 
Кристал Пэлас 1:0Уотфорд
(1:0) Заха Уилфрид 31'   
Батлэнд Джек  Клайн Натаниэль  Андерсен Йоаким  Гехи Марк   73' (Митчелл Тайрик (   73' Уорд Джоэл  Галлахер Конор   63' (Шлупп Джеффри (   63' Хьюз Уилл   64'  Эзе Эберечи  Олисе Майкл  Эдуар Одсонн  Заха Уилфрид   83' (Матета Жан-Филипп (   83')
Запасные: Миливоевич Лука  Томкинс Джеймс  Куйяте Шейку  Бентеке Кристиан  Айю Джордан  Мэттьюз Реми
Фостер Бен  Фемения Кико  Каткарт Крейг  Самир Каэтано   78' (Трост-Эконг Виллиам (   78' Камара Ассан   16'   69'  Сиссоко Мусса  Каембе Эдо  Клеверли Том   52' (Сема Кен (   52' Сарр Исмаила  Кинг Джошуа  Деннис Эммануэль   73' (Масина Адам (   73')
Запасные: Гослинг Дэн  Этебо Огенекаро  Нгакиа Джереми  Кабаселе Кристиан  Калу Самуэль  Бахманн Даниэль
 07 мая. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

Протокол игры  
Бёрнли 0:3Астон Вилла
  7'Ингс Дэнни (0:1)
  31'Буэндия Эмилиано (0:2)
  52'Уоткинс Олли (0:3)
Поуп НикРобертс Коннор IIКоллинз НатанТарковски Джеймс  47' (Лонг Кевин (  47') Тэйлор ЧарлиМакнил ДуайтКорк ДжекБраунхилл Джош   69'Леннон Аарон  66' (Корне Максвелл (  66') Вегхорст ВаутБарнс Эшли  72' (Питерс Эрик (  72')
Запасные: Томас БоббиСтивенс ДейлКостелло ДараЛоутон МэттьюХеннесси УэйнБардсли Филипп
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиКонса ЭзриМингс ТайронДинь Люка   21'Соарес ДугласЧамберс Калум  68' (Чуквуэмека Карни (  68') Макгинн ДжонБуэндия Эмилиано  79' (Коутиньо Филиппе (  79') Уоткинс Олли   45'Ингс Дэнни  74' (Янг Эшли (  74')
Запасные: Ольсен РобинИроэгбунам ТимНакамба МарвелусСансон МорганТраоре БертранФини Джош
07 мая. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Уотфорд Ромелу Лукаку
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окончен Бёрнли 1:3 Астон Вилла 3.00 3.25 2.45
окончен Челси 2:2 Вулверхэмптон 1.35 5.00 10.50
окончен Брентфорд 3:0 Саутгемптон 2.15 3.45 3.35
окончен Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд 1.63 4.00 5.50
07.05  19:30 Брайтон ... Манчестер Юнайтед 3.20 3.45 2.30
07.05  21:45 Ливерпуль ... Тоттенхэм 1.46 5.00 6.60
08.05  16:00 Арсенал ... Лидс 1.44 5.00 6.80
08.05  16:00 Лестер ... Эвертон 2.22 3.45 3.35
08.05  16:00 Норвич ... Вест Хэм 4.40 3.75 1.82
08.05  18:30 Манчестер Сити ... Ньюкасл 1.21 7.20 14.00
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