«Не доглядел»: у игрока из АПЛ случился интим с транссексуалом

Один из игроков английской Премьер-лиги попал в довольно неприятную ситуацию. Как стало известно таблоиду The Sun, футболист, имя которого не разглашается, вступил в интимную связь с девушкой легкого поведения. Этому предшествовало их общение по веб-камере.

Однако все прошло не так гладко, как хотелось бы спортсмену. Оказалось, что под обличием «жрицы любви» скрывался транссексуал, который запечатлел весь процесс на видео и начал шантажировать футболиста.

По итогу игроку удалось откупиться за 30 тысяч фунтов (35 тысяч евро).