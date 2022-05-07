«Барселона» усилится игроком «Челси»

Фланговый защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта близок к уходу из лондонского «Челси». 32-летний футболист, если верить СМИ, возвращается к себе на родину.

Как информирует AS, опытного латераля подпишет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» уже провели с ним переговоры и согласовали условия сотрудничества. Аспиликуэта подпишет с каталонцами двухлетнее соглашение с зарплатой в 13 миллионов евро.

Сесар выступает за «пенсионеров» с лета 2012 года, его действующий контракт истекает по окончании сезона-2022/2023.

В текущем сезоне АПЛ защитник провел 23 поединка в Премьер-лиге, отметившись одним голом и двумя ассистами.