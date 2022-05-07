Роналду выбрал имя новорождённой дочери

Звезда сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выбрал имя для своей новорожденной дочери, об этом рапортует британский таблоид The Sun.

Как стало известно представителям СМИ, 37-летний бомбардир и его спутница Джорджина Родригес назвали девочку Беллой Эсмеральдой.

Напомним, что пара ждала двойню, однако второй ребенок умер во время родов.

Криштиану и Джорджина воспитывают пятерых детей. Трое старших детей португальцу родили суррогатные матери, а мамой двух младших является Родригес.

Роналду готов остаться в «Манчестер Юнайтед» при одном условии