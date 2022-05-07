«Ньюкасл» хочет перехватить вингера «Интера»

33-летний вингер миланского «Интера» Иван Перишич до сих пор не подписал новый трудовой договор с клубом. Игрок может покинуть Апеннины и продолжить карьеру в Англии.

По информации таблоида The Mirror, новым местом работы опытного хорвата может стать «Ньюкасл». «Сороки» готовы подписать Перишича бесплатно грядущим летом.

В текущем сезоне атакующий полузащитник поучаствовал в 46 поединках на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и восемь голевых передач.

Ранее в СМИ ходили слухи о возможном переходе Ивана в «Милан» или лондонский «Тоттенхэм».