«Ливерпуль» хочет усилиться форвардом из Серии А

Вингер сборной Мексики Ирвин Лосано, выступающий на клубном уровне за «Наполи», может попробовать свои силы в одном из грандов английского футбола.

Как сообщил в соцсетях инсайдер Николо Скира, в трансфере 26-летнего атакующего игрока заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы могут усилиться Лосано грядущим летом. Рыночная стоимость Ирвина оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне мексиканец принял участие в 35 поединках в различных турнирах, забил шесть мячей и шесть раз ассистировал одноклубникам. Срок действующего контракта нападающего с «Наполи» истекает в 2024 году.