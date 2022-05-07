«Севилья» нашла форварда в АПЛ

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может сменить английскую Премьер-лигу на испанскую Ла Лигу. Заинтересованность в услугах 29-летнего ивуарийского форварда проявляет «Севилья».

Как сообщается на страницах Fichajes, андалусийский клуб намерен оформить сделку в грядущее летнее трансферное окно. Рыночная стоимость африканца оценивается порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро.

Заха связан трудовыми обязательствами с «Кристал Пэлас» до лета 2023 года. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Уилфрид забил 12 голов и сделал результативный пас в 29 поединках.