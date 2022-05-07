Экс-игрок «Зенита» может стать одноклубником Роналду

Бельгийский хавбек Аксель Витсель, поигравший в российском чемпионате за петербургский «Зенит», имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе.

Как стало известно таблоиду Mirror, в трансфере 32-летнего исполнителя заинтересован «Манчестер Юнайтед». Витсель может заменить в команде француза Поля Погба, у которого летом истекает контракт с манкунианцами.

Стоит отметить, что Аксель может достаться «красным дьяволам» бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с дортмундской «Боруссией» завершается по окончании сезона-2021/2022.

В этом сезоне бельгиец сыграл 39 матчей и забил два мяча.