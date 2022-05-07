Калвин Филипс: «Я хочу быть в «Лидсе»

Полузащитник «Лидса» Калвин Филипс высказался о своём будущем.

«Разговоры о моём будущем меня не беспокоят. Я всегда говорил, что «Лидс» для меня много значит. Я хочу быть в «Лидсе», и я сосредоточен на том, чтобы сохранить этот клуб в Премьер-лиге», — приводит слова Филипса Sky Sports News.

Ранее появлялась информация, что игроком сборной Англии интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В сезоне 19/20 Филипс сумел выиграть с «Лидсом» Чемпионшип. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний опорник провёл за «белых» 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его стоимость на Transfermarkt составляет 50 млн евро.