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Калвин Филипс: «Я хочу быть в «Лидсе»

07 Мая 2022 • 09:44 Комментировать

Полузащитник «Лидса» Калвин Филипс высказался о своём будущем.

«Разговоры о моём будущем меня не беспокоят. Я всегда говорил, что «Лидс» для меня много значит. Я хочу быть в «Лидсе», и я сосредоточен на том, чтобы сохранить этот клуб в Премьер-лиге», — приводит слова Филипса Sky Sports News.

Ранее появлялась информация, что игроком сборной Англии интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В сезоне 19/20 Филипс сумел выиграть с «Лидсом» Чемпионшип. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний опорник провёл за «белых» 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его стоимость на Transfermarkt составляет 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Калвин Филипс
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