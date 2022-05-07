Стало известно, кто купит «Челси» у Абрамовича

Лондонский «Челси» близок к смене владельца, об этом сообщили журналисты The Telegraph.

Согласно сведениям источника, тендер на покупку английского гранда выиграл бизнесмен Тодд Бели, которого поддержат инвесторы из Clearlake Capital. Покупатель уже направил предложение о приобретении «синих» правительству страны и АПЛ. Сумма сделки оценивается в четыре миллиона фунтов (4,6 млрд евро).

Если все пойдет по плану, то сделка будет закрыта к концу текущего месяца.

Напомним, что российский бизнесмен Роман Абрамович принял решение продать «Челси» из-за введенных против него санкций.

«Челси» могут выгнать из АПЛ