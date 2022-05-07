Бергвейн готов покинуть «Тоттенхэм»

Голландский нападающий «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн готов в летнее трансферное окно сменить клубную прописку.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 24-летний голландский футболист недоволен количеством игрового времени в лондонской команде. Бергвейн хочет играть чаще, так что он ради этого готов перебраться в другой клуб. Напомним, что в услугах форварда заинтересованы амстердамский «Аякс» и «Рома».

В этом сезоне Стивен Бергвейн провёл в английском чемпионате 22 встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.