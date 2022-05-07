Погба может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Звёздный французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба этим летом может перебраться в другой манчестерский клуб.

По информации авторитетного издания The Guardian, 29-летний французский футболист попал в сферу интересов «Манчестер Сити». «Горожане» всерьёз думают над тем, чтобы подписать соглашение с Погба. Наставник «Сити» Хосеп Гвардиола считает, что Поль может играть ещё глубже в полузащите, чем сейчас. «Синие» готовы предложить французу контракт на четыре года.

Напомним, что этим летом Поль Погба станет свободным агентом. В услугах француза также заинтересованы туринский «Ювентус» и «ПСЖ».