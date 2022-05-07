Рангник рассказал, почему «Манчестер Юнайтед» не подписал форварда этой зимой

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник в разговоре с журналистами объяснил, по какой причине «красные дьяволы» зимой не подписали нового форварда.

Рангник сказал, что руководители манчестерской команды посчитали, что на тот момент на трансферном рынке не было достойных вариантов, которые могли бы усилить игру «Юнайтед». Немецкий специалист отметил, что новый форвард был необходим манкунианцам, но команда его так и не подписала.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» под шефством Ральфа Рангника занимает шестую строчку в турнирной таблице английского чемпионата.