Поттер заменит Конте в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер может возглавить «Тоттенхэм».

По информации The Telegraph, Грэм Поттер станет главной целью «Тоттенхэма», если Антонио Конте покинет клуб в конце сезона, но «шпорам» придется заплатить более 11 миллионов евро, чтобы забрать его из «Брайтона».

Поттер является приоритетным вариантом, чтобы заменить Конте, если «Тоттенхэм» будет вынужден внести изменения в штаб, хотя перспектива того, что президент Даниэль Леви обратится к любимцу болельщиков Маурисио Почеттино, не может быть обесценена.

Ранее сообщалось, Конте ясно дал понять, что определится со своим будущим в конце сезона, когда проведет переговоры с Леви и Паратичи об амбициях клуба. Итальянец хочет от шести до восьми новых игроков, чтобы сделать клуб конкурентоспособным.