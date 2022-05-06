Стала известна зарплата Холанна в «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн может перейти в «Манчестер Сити».

ESPN сообщает, что «Манчестер Сити» уже несколько недель закладывает фундамент для сделки с норвежским форвардом. Англичане не торопятся, у них есть время до июня, чтобы заплатить 75 миллионов евро отступных «Боруссии». По информации источника, зарплата Холанна не будет превышать 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю, столько же получает Кевин де Брёйне. Однако, клуб не спешит отпускать норвежца и хочет его оставить еще на один сезон.

В текущем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 28 матчах, забил 28 голов и отдал 8 голевых передач с учетом всех турниров.