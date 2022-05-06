Дрогба: «Я очень горд Салахом и Мане»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба выразил восхищение Мохамедом Салахом и Садио Мане, которые, по мнению ивуарийца, с полным достоинством представляют африканский континент в чемпионате Англии.

«Для меня Салах и Мане являются источником гордости. Я очень горд видеть, как мои младшие братья бьют мои рекорды в чемпионате и с полным достоинством представляют африканский континент в АПЛ», – цитирует Дрогба журналист Франк Халид.

Напомним, что ранее Мохамед Салах и Дидье Дрогба отыграли один сезон в лондонском «Челси». Ивуариец после этого не раз заявлял, что до сих пор поддерживает общение с Салахом.