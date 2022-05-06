Тен Хаг принял решение по будущему Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Стала известна позиция голландского специалиста Эрика тен Хага по будущему звездного нападающего «МЮ» Криштиану Роналду. Нынешний наставник «Аякса» займет пост рулевого манкунианцев по завершении сезона-2021/2022.

Как сообщает The Telegraph, тен Хаг желает сохранить 37-летнего голеадора на «Олд Траффорд». Голландец считает, что будет глупостью расстаться с португальцем, который является лучшим бомбардиром «красных дьяволов» в текущем сезоне.

Срок действующего контракта Криштиану с английским грандом истекает летом следующего года. В этом сезоне на счету КриРо 24 гола в 37 играх за «МЮ».

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