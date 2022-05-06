Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оценил свои шансы на получение «Золотого мяча» в борьбе с Каримом Бензема.

«В прошлый раз я проиграл, потому что забил 40 голов, но мы не выиграли ни одного трофея. На этот раз мы уже выиграли один кубок, впереди два финала и борьба в чемпионате. Посмотрим, кто победит!», - сказал нападающий в интервью Sky Sports.

В 2018 году Салах уже был среди претендентов на приз лучшему футболисту планеты, забив 44 гола в 52 матчах, но проиграл вместе с «Ливерпулем» финал Лиги чемпионов, а также неудачно выступил на чемпионате мира в России.

В этом сезоне Салах забил 30 голов в 45 матчах. «Ливерпуль» уже выиграл Кубок лиги и продолжает бороться за три трофея.