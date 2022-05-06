Защитник леверкузенского «Байера» Эдмонд Тапсоба попал в сферу интересов «Вест Хэма».

Футболист присоединился к немецкому клубу в январе 2020 года и сразу закрепился в основном составе. В прошлом году игроком интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но переход так и не состоялся.

Команда Дэвида Мойеса испытывает определенные проблемы в центре обороны. Главный тренер «Вест Хэма» считает тандем Тапсобы с Куртом Зумой перспективной связкой на будущее.

В этом сезоне Тапсоба провел в Бундеслиге 20 матчей и забил 1 гол. Контракт футболиста с «Байером» рассчитан до 2026 года.