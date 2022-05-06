Агент Кулибали подталкивает игрока к переходу в «Челси»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может летом перейти в «Челси». Игроком также интересуется «Барселона», но пока у каталонского клуба не хватает финансовых возможностей.

Контракт Кулибали с «Наполи» истекает в 2023 году и клуб не против того, чтобы заработать на футболисте, который оценивается в 35 миллионов евро.

«Челси» после открытия трансферного окна будет испытывать дефицит в центральных защитниках: клуб покинут Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен.

Агент Кулибали считает, что его клиент может обеспечить себе переход в Премьер-лигу, в частности, в «Челси».

В этом сезоне защитник провел в Серии А 24 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.