«Челси» рассматривает защитника «Торино», как замену Рюдигеру

«Челси» рассматривает защитника «Торино» Глейсона Бремера, как замену Антонио Рюдигеру. Немец в летнее межсезонье планирует уходить в мадридский «Реал».

Бремер зарекомендовал себя как один из лучших центральных защитников Серии А и уже вызвал интерес более богатых клубов. Им интересуются «Интер», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и другие команды.

«Челси», в свою очередь, потеряет летом не только Рюдигера, но и Андреаса Кристенсена, который, по всей вероятности, уйдет в «Барселону».

В этом сезоне Бремер провел в Серии А 32 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.