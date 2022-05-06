Мойес надеется подписать Тете в конце сезона

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес планирует подписать полузащитника «Лиона» Тете. Футболист начинал сезон в донецком «Шахтёре», но весной перебрался во Францию.

«Лион» получил возможность подписать Тете, после того как УЕФА разрешила иностранным футболистам покинуть российские и украинские клубы.

Контракт Тете с «Лионом» заканчивается летом, но пока нет определенной ясности, что будет с контрактом футболиста и «Шахтёра». В «Вест Хэме» надеются, что смогут подписать Тете на правах свободного агента.

После появления в «Лионе» Тете успел провести в чемпионате Франции 6 матчей, забить 1 гол и сделать 2 результативные передачи.